Cate Blanchett Louis Vuitton’un yeni mücevher koleksiyonunu tanıttı

Haberler - ntv.com.tr 29.06.2022 - 15:25 | Son Güncelleme : 29.06.2022 - 15:40
Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, Louis Vuitton’un Spirit High Jewelry adlı mücevher koleksiyonunun tanıtım kampanyası için objektif karşısına geçti. Moda devinin yeni elçisi olarak seçilen 53 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, Fabien Baron’un sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen çekimde Solve Sundsbo’nun objektifine poz verdi.
Fotoğraflarda Blanchett, safir ve elmaslardan oluşan dev bir gerdanlıkla görülüyor. Bir başka fotoğrafta da geometrik şekiller içeren göz alıcı bir gerdanlık tasarımı dikkat çekiyor.
Çekimin styling’ini yapan Carine Roitfeld, kıyafet seçimini minimalizmden yana kullanmış, dolayısıyla gözlerin devasa gerdanlıklara odaklanması kolaylaşıyor.
“Louis Vuitton gibi muazzam bir kültürel erişime sahip gerçekten ikonik bir moda evi ile iş birliği yapma fırsatına sahip olmaktan dolayı çok heyecanlıyım” diyen Blanchett, “Francesca Amfitheatrof tarafından tasarlanan olağanüstü parçaları taşımak çok mutluluk verici ve Nicolas Ghesquiere (moda tasarımcısı) her zamanki gibi harika ve ilham verici” diye konuştu.
KOLEKSİYONDA 125 PARÇA VAR
Louis Vuitton saat ve mücevher sanat yönetmeni Francesca Amfitheatrof’un elinden çıkma Spirit koleksiyonu, Zarafet, Fantezi, Parıltı, Özgürlük ve Kader başlıkları altında 5 temadan oluşuyor. Koleksiyonda tam 125 parça yer alıyor.