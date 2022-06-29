Cate Blanchett Louis Vuitton’un yeni mücevher koleksiyonunu tanıttı

Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett , Louis Vuitton ’un Spirit High Jewelry adlı mücevher koleksiyonunun tanıtım kampanyası için objektif karşısına geçti. Moda devinin yeni elçisi olarak seçilen 53 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, Fabien Baron’un sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen çekimde Solve Sundsbo’nun objektifine poz verdi. Fotoğraflarda Blanchett, safir ve elmaslardan oluşan dev bir gerdanlıkla görülüyor. Bir başka fotoğrafta da geometrik şekiller içeren göz alıcı bir gerdanlık tasarımı dikkat çekiyor.

“Louis Vuitton gibi muazzam bir kültürel erişime sahip gerçekten ikonik bir moda evi ile iş birliği yapma fırsatına sahip olmaktan dolayı çok heyecanlıyım” diyen Blanchett, “Francesca Amfitheatrof tarafından tasarlanan olağanüstü parçaları taşımak çok mutluluk verici ve Nicolas Ghesquiere (moda tasarımcısı) her zamanki gibi harika ve ilham verici” diye konuştu.

