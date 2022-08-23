Charlize Theron yeni Dior reklamında

Fransız lüks moda evi Dior’un parfüm serisinin reklam yüzü olan ünlü oyuncu Charlize Theron, J’adore Parfum d’eau adlı alkol içermeyen yeni parfümün tanıtımı için kamera karşısına geçti. Markanın tanıtım elçisi 47 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncu, elinde parfum şişesiyle üstsüz bir şekilde poz verdi.



Dalgalı saçlarına gösterişli bir altın gerdanlığın eşlik ettiği görünümünde şişe tasarımı ile aksesuarın uyumu dikkat çekti.



Theron'un tanıttığı çiçek kolulu parfümün bileşimi boyunca yasemin sambac, manolya ve neroli notaları var.

