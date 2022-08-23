Charlize Theron yeni Dior reklamında

Fransız moda devi Dior'un parfüm serisinin 11 yıldır marka yüzü olan Oscar'lı oyuncu Charlize Theron, yeni reklam filmi için üstsüz bir şekilde kamera karşısına geçti.

Charlize Theron yeni Dior reklamında

Haberler - ntv.com.tr 23.08.2022 - 17:16

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Fransız lüks moda evi Dior’un parfüm serisinin reklam yüzü olan ünlü oyuncu Charlize Theron, J’adore Parfum d’eau adlı alkol içermeyen yeni parfümün tanıtımı için kamera karşısına geçti. Markanın tanıtım elçisi 47 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncu, elinde parfum şişesiyle üstsüz bir şekilde poz verdi.

Dalgalı saçlarına gösterişli bir altın gerdanlığın eşlik ettiği görünümünde şişe tasarımı ile aksesuarın uyumu dikkat çekti.

Theron'un tanıttığı çiçek kolulu parfümün bileşimi boyunca yasemin sambac, manolya ve neroli notaları var.

Theron’un yer aldığı reklamların Eylül 2022’de yayınlanması planlanıyor.

Oscar ödüllü ünlü oyuncu, markanın parfüm serisinin son 11 yıldır resmi yüzü.

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