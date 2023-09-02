Ciltte beyaz görünüme son: SPF kokteyli nedir?

Yüksek SPF’li güneş kremlerinin cilt kanserini ve güneş lekelerini önleme konusunda uzun vadede olumlu etkisi olduğu ortaya çıktı.



Şu sıralar sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan SPF kokteyli trendi ise güneş kreminin geride bıraktığı beyaz görünüme çözüm buluyor gibi görünse de cilt bakımı uzmanları bunun iyi bir yöntem olmadığını düşünüyor.

SPF KOKTEYLİ NEDİR?

TikTok'un son trendlerinden olan SPF kokteyli; kapatıcı, fondöten ya da bronzer gibi makyaj ürünlerinin güneş kremiyle karıştırılarak doğrudan cilde uygulandığı bir trend.