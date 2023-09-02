Ciltte beyaz görünüme son: SPF kokteyli nedir?

Yüksek SPF’li güneş kremlerinin cilt kanserini ve güneş lekelerini önleme konusunda uzun vadede olumlu etkisi olduğu ortaya çıktı.
Şu sıralar sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan SPF kokteyli trendi ise güneş kreminin geride bıraktığı beyaz görünüme çözüm buluyor gibi görünse de cilt bakımı uzmanları bunun iyi bir yöntem olmadığını düşünüyor.
SPF KOKTEYLİ NEDİR?
TikTok'un son trendlerinden olan SPF kokteyli; kapatıcı, fondöten ya da bronzer gibi makyaj ürünlerinin güneş kremiyle karıştırılarak doğrudan cilde uygulandığı bir trend.
UZMANLAR UYARIYOR
Güneş kreminin geride bıraktığı beyaz parlaklıktan kurtulmak isteyen sosyal medya fenomenleri arasında hızlıca popüler olan bu trend, uzmanlara göre doğru bir yöntem değil.
Çünkü cilt bakım uzmanları SPF'nin ciltte tamamen emildikten sonra makyajın üzerine katmanlar haline sürülmesini tavsiye ediyor. Bunun nedeni ise güneş koruyucusunun diğer ürünlerle karıştıktan sonra koruma etkisinin azalması.
SPF KOKTEYLİNİN ALTERNATİFLERİ NELERDİR?
SPF kokteyline alternatif olarak güneş kremi ile formüle edilmiş makyaj malzemeleri kullanabilir ya da kimyasal güneş kremlerini tercih edebilirsiniz.
Özellikle renkli güneş kremleri, arkalarında doğal ten renginde bir görünüm bırakacak şekilde formüle edildiği için aradığınız alternatif olabilir.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life Moda&Güzellik
- Güzellik
- Güneş