"I Am Georgina" adlı belgeseliyle adından söz ettiren Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, marka elçisi oldu. Model ve televizyon yıldızı, Guess markasının 2023 Sonbahar kampanyasında yer aldı.
Nima Benati tarafından çekilen karelerde, Rodriguez birbirinden şık elbiselerle poz verdi.
Guess markası daha önce Carla Bruni, Gigi Hadid ve Laetitia Casta gibi modellerle çalışmıştı.
Georgina Rodriguez, hayatını anlatan "I Am Georgina" adlı belgeselde, ikizlerinden birinin doğumda hayatını kaybetmesi hakkında ilk kez konuşmuştu.
"40 milyonun üzerinde kişi beni takip ediyor, ancak hiç kimse gerçekte ne hissettiğimi bilmiyor" diyen Rodriguez, "Bu yıl hayatımın hem en iyi hem de en kötü anını birlikte yaşadım" şeklinde konuştu.
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