Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez marka elçisi oldu

Georgina Rodriguez, hayatını anlatan "I Am Georgina" adlı belgeselde, ikizlerinden birinin doğumda hayatını kaybetmesi hakkında ilk kez konuşmuştu.



"40 milyonun üzerinde kişi beni takip ediyor, ancak hiç kimse gerçekte ne hissettiğimi bilmiyor" diyen Rodriguez, "Bu yıl hayatımın hem en iyi hem de en kötü anını birlikte yaşadım" şeklinde konuştu.