Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez marka elçisi oldu

Ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, ABD merkezli giyim markası için kamera karşısına geçti.

Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez marka elçisi oldu

"I Am Georgina" adlı belgeseliyle adından söz ettiren Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, marka elçisi oldu. Model ve televizyon yıldızı, Guess markasının 2023 Sonbahar kampanyasında yer aldı.

Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez marka elçisi oldu - 1

Nima Benati tarafından çekilen karelerde, Rodriguez birbirinden şık elbiselerle poz verdi.

Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez marka elçisi oldu - 2

Guess markası daha önce Carla Bruni, Gigi Hadid ve Laetitia Casta gibi modellerle çalışmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez marka elçisi oldu - 3

Georgina Rodriguez, hayatını anlatan "I Am Georgina" adlı belgeselde, ikizlerinden birinin doğumda hayatını kaybetmesi hakkında ilk kez konuşmuştu.

"40 milyonun üzerinde kişi beni takip ediyor, ancak hiç kimse gerçekte ne hissettiğimi bilmiyor" diyen Rodriguez, "Bu yıl hayatımın hem en iyi hem de en kötü anını birlikte yaşadım" şeklinde konuştu.

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