Dünyaca ünlü isimler tercih ediyor: Dilara Fındıkoğlu tasarımlarıyla gündemde

Margot Robbie, Cardi B, Kylie Jenner, Lady Gaga, Bella Hadid gibi birçok ünlü isim, davetlerde, gala gecelerinde Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'na ait tasarımları tercih ediyor.

Dünyaca ünlü isimler tercih ediyor: Dilara Fındıkoğlu tasarımlarıyla gündemde

Tasarımlarıyla uzun süredir adından söz ettiren 26 yaşındaki Dilara Fındıkoğlu, son olarak MTV Müzik Ödülleri gecesi ile gündem oldu.

Cardi B, MTV Müzik Ödülleri gecesinde Dilara Fındıkoğlu imzalı elbisesiyle çok konuşuldu.

Dünyaca ünlü isimler tercih ediyor: Dilara Fındıkoğlu tasarımlarıyla gündemde - 1
2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

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BARBIE PRÖMİYERİNDE FINDIKOĞLU RÜZGARI

Öte yandan Barbie filminin Londra prömiyerinde de tercihDilara Fındıkoğlu tasarımı tercih ederek; Barbie'nin 1962 yılına ait kırmızı elbisesini yansıttı.

Dünyaca ünlü isimler tercih ediyor: Dilara Fındıkoğlu tasarımlarıyla gündemde - 2

Kylie Jenner da birkaç ay önce Dilara Fındıkoğlu'nun tasarladığı kırmızı saten bir bralet, nude bir bel korsesi ve bej bir dantelli mini etek ile objektif karşısına geçmişti.

    Dünyaca ünlü isimler tercih ediyor: Dilara Fındıkoğlu tasarımlarıyla gündemde - 3

    KUMAŞLARI TÜRKİYE'DEN ALIYOR

    2015'te Cental St. Martin’den mezun olan Dilara Fındıkoğlu, daha önce verdiği röportajda kumaşları Türkiye'den aldığını ve üretimin büyük bir kısmının burada yapıldığını söylemişti

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