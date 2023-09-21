Dünyaca ünlü isimler tercih ediyor: Dilara Fındıkoğlu tasarımlarıyla gündemde

Kylie Jenner da birkaç ay önce Dilara Fındıkoğlu'nun tasarladığı kırmızı saten bir bralet, nude bir bel korsesi ve bej bir dantelli mini etek ile objektif karşısına geçmişti.



KUMAŞLARI TÜRKİYE'DEN ALIYOR 2015'te Cental St. Martin’den mezun olan Dilara Fındıkoğlu, daha önce verdiği röportajda kumaşları Türkiye'den aldığını ve üretimin büyük bir kısmının burada yapıldığını söylemişti