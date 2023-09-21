Dünyaca ünlü isimler tercih ediyor: Dilara Fındıkoğlu tasarımlarıyla gündemde

Tasarımlarıyla uzun süredir adından söz ettiren 26 yaşındaki Dilara Fındıkoğlu, son olarak MTV Müzik Ödülleri gecesi ile gündem oldu.
Cardi B, MTV Müzik Ödülleri gecesinde Dilara Fındıkoğlu imzalı elbisesiyle çok konuşuldu.
BARBIE PRÖMİYERİNDE FINDIKOĞLU RÜZGARI
Öte yandan Barbie filminin Londra prömiyerinde Margot Robbie de tercihDilara Fındıkoğlu tasarımı tercih ederek; Barbie'nin 1962 yılına ait kırmızı elbisesini yansıttı.
Kylie Jenner da birkaç ay önce Dilara Fındıkoğlu'nun tasarladığı kırmızı saten bir bralet, nude bir bel korsesi ve bej bir dantelli mini etek ile objektif karşısına geçmişti.
KUMAŞLARI TÜRKİYE'DEN ALIYOR
2015'te Cental St. Martin’den mezun olan Dilara Fındıkoğlu, daha önce verdiği röportajda kumaşları Türkiye'den aldığını ve üretimin büyük bir kısmının burada yapıldığını söylemişti
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