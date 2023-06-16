Dünyanın en küçük çantası: İğne deliğinden bile geçebilir!

Birbirinden ilginç sanat eserlerine imza atan New York merkezli MSCF adlı şirket, mikroskobik boyutlardaki yeni çanta tasarımıyla gündeme geldi. Fransız lüks moda markası Louis Vuitton'ın "OntheGo" adlı çanta modelinden esinlenilerek yaratılan mini çanta, dünyanın en küçük çantası olabilir.

Mini çanta, Louis Vuitton erkek giyiminin kreatif direktörlüğünü üstlenen şarkıcı Pharrell'in gelecek hafta Paris'te düzenleyeceği açık artırmada satışa çıkacak. Deniz tuzundan bile daha küçük olduğu belirtilen çanta, reçinenin fotopolimerizasyon ile işlenmesiyle elde edildi.



Şirket, çantayı tanıtırken "Deniz tuzundan daha küçük ve iğne deliğinden çekebilen bu çantayı görmek için mikroskoba ihtiyacınız olacak" ifadelerini kullandı.

