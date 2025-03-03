Elbisesinde 16 bin cam parçası var! İşte Selena Gomez'in çok konuşulan Oscar elbisesi

Oscar'a aday gösterilen Emilia Perez filminin yıldızı Selena Gomez, ödül töreninde giydiği elbise ile adından söz ettirdi.

Elbisesinde 16 bin cam parçası var! İşte Selena Gomez'in çok konuşulan Oscar elbisesi

1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Ödülleri sahiplerini buldu. Anora filminin 5 ödülle damga vurduğu gecede şıklık yarışı yaşandı. Hollywood'un prestijli gecesinde ünlü isimler birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü.

Kırmızı halının dikkat çeken isimlerinden biri de Emilia Perez filminin yıldızı oldu. Oyuncu gecede Ralph Lauren imzalı bir elbise tercih etti.

Şık görünümüyle Hollywood ihtişamını kırmızı halıya taşıyan Gomez'in elbisesinde binlerce cam parçası bulunuyor.

Elbisesinde 16 bin cam parçası var! İşte Selena Gomez'in çok konuşulan Oscar elbisesi - 1

12 KİŞİ TEK TEK DİKTİ

Elbisede su damlası şeklinde tam 16 bin cam parçası bulunuyor. Rosemont kristalleri ve cam parçaları elbiseye tek tek elle dikildi. 12 İtalyan zanaatkarın elinden çıkan elbise, Gomez her hareket ettiğinde camlar sayesinde parlıyor.

Yıldızın stilisti Erin Walsh, İtalya'nın en ünlü aktrislerinden Sophia Loren'den ilham aldıklarını ve hatta Loren'in eski terzisine danıştıklarını belirtti.

Elbisesinde 16 bin cam parçası var! İşte Selena Gomez'in çok konuşulan Oscar elbisesi - 2
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