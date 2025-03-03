Elbisesinde 16 bin cam parçası var! İşte Selena Gomez'in çok konuşulan Oscar elbisesi

1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Anora filminin 5 ödülle damga vurduğu gecede şıklık yarışı yaşandı. Hollywood'un prestijli gecesinde ünlü isimler birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü.



Kırmızı halının dikkat çeken isimlerinden biri de Emilia Perez filminin yıldızı Selena Gomez oldu. Oyuncu gecede Ralph Lauren imzalı bir elbise tercih etti.



Şık görünümüyle Hollywood ihtişamını kırmızı halıya taşıyan Gomez'in elbisesinde binlerce cam parçası bulunuyor.

