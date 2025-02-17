Elbisesinin ceplerine patlamış mısır doldurdu! Oscar'lı oyuncudan ilginç stil
La La Land ve Zavallılar filmlerindeki rolleriyle iki kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan ABD'li oyuncu Emma Stone, katıldığı bir etkinlikte elbisesiyle dikkat çekti.
Amerikalı ünlü oyuncu Emma Stone'un elbisesi sosyal medyada gündem oldu. 36 yaşındaki oyuncu, Saturday Night Live programının 50. yıl dönümü için düzenlenen etkinlikte boy gösterdi.
Kırmızı halıda Louis Vuitton imzalı kırmızı bir elbise giyen oyuncunun cebindeki patlamış mısırlar dikkatlerden kaçmadı. Oscar ödüllü oyuncu, elinde tuttuğu patlamış mısır kovasıyla ilgi odağı oldu.
Kırmızı halıda eşiyle poz veren oyuncu bir yandan mısır yedi.
Emma Stone, Saturday Night Live yazarlarından Dave McCary ile 2016 yılında tanıştı. Çiftin 3 yaşında Louis adında bir kızı var.
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