Elbisesinin ceplerine patlamış mısır doldurdu! Oscar'lı oyuncudan ilginç stil

Amerikalı ünlü oyuncu Emma Stone'un elbisesi sosyal medyada gündem oldu. 36 yaşındaki oyuncu, Saturday Night Live programının 50. yıl dönümü için düzenlenen etkinlikte boy gösterdi.



Kırmızı halıda Louis Vuitton imzalı kırmızı bir elbise giyen oyuncunun cebindeki patlamış mısırlar dikkatlerden kaçmadı. Oscar ödüllü oyuncu, elinde tuttuğu patlamış mısır kovasıyla ilgi odağı oldu.



Kırmızı halıda eşiyle poz veren oyuncu bir yandan mısır yedi.