Emily Ratajkowski ile yaz sezonuna bakış

Moda dünyasının ünlü fotoğrafçılarından Harley Weir tarafından çekilen kampanyada korse üstler, kot pantolonlar ve logolu çantalar ön plandaydı.

Bu yıl moda dünyasında oldukça hareketli bir dönem geçiren model, bu Viktor & Rolf, Versace ve Tory Burch gibi markaların kampanyalarında da yer almıştı. İşte çekimden yansıyan kareler...