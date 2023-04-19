Emily Ratajkowski ile yaz sezonuna bakış

Son dönemde oyunculuk kariyerini bıraktığını açıklayarak gündem olan ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski, Amerikan moda markasının yeni sezon kampanyasında yer aldı. Marc Jacobs'ın 2023 İlkbahar/Yaz kampanyası için poz veren 31 yaşındaki model, ilk kez 2016 yılında markanın defilesinde yürümüştü.
Moda dünyasının ünlü fotoğrafçılarından Harley Weir tarafından çekilen kampanyada korse üstler, kot pantolonlar ve logolu çantalar ön plandaydı.
Bu yıl moda dünyasında oldukça hareketli bir dönem geçiren model, bu Viktor & Rolf, Versace ve Tory Burch gibi markaların kampanyalarında da yer almıştı. İşte çekimden yansıyan kareler...