Emily Ratajkowski, Versace 2022 İlkbahar-Yaz gözlük kampanyası için objektif karşısına geçti. Fotoğrafları, dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ve ortağı çekti. Ünlü İtalyan moda devi Versace, 2022 İlkbahar-Yaz gözlük kampanyası için ünlü oyuncu ve model Emily Ratjkowski ile anlaştı.Ratjkowski’nin, reklam kampanyasında yer aldığı gözlük koleksiyonunda, özellikle 90’lardan bu yana öne çıkan gözlük modelleri ve özgün parçalar dikkat çekiyor.30 yaşındaki İngiliz yıldızın reklam fotoğraflarını, dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile ortağı Marcus Piggott çekti.CESUR RENK VE ÇERÇEVELERMarkanın yeni sezonda Ratajkowski tarafından sergilenen gözlük modelleri cesur renk, şekil ve farklı çerçeve modelleriyle öne çıkıyor.Öte yandan Ratajkowski’nin, Versace’nin ikonik stilinin yeniden yorumlandığı kampanyada, markanın dinamizmine ve görüntü kültürüne uygun olduğu da belirtiliyor.