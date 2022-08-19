Emma Watson Prada'nın marka yüzü oldu

Güzel ve Çirkin, Küçük Kadınlar ve Harry Potter serisi gibi yapımlarla ünlenen İngiliz oyuncu Emma Watson, İtalyan moda devi Prada ’nın yüzü oldu. Markanın yeni parfümü “Paradoxe” için kamera karşısına geçen yıldız, saçlarını kısacık kestirdiği yeni tarzını görücüye çıkardı.

İLK DEFA BERABER ÇALIŞTILAR

“Prada kadının mükemmel bir temsili” olarak yansıtılan Watson, marka ile ilk defa birlikte çalışıyor. Fotoğrafçı Harley Weir’e poz veren yıldız aynı zamanda kısa bir filmde de rol aldı.