Emmy ödüllü oyuncu Sarah Paulson model oldu: Paris Moda Haftası'na damga vurdu!

Emmy ödüllü oyuncu Sarah Paulson, Paris Moda Haftası'nın en çok konuşulan ismi oldu. Ünlü oyuncu, İtalyan moda markası Miu Miu'nun defilesinde yürüdü. Oyunculuk kariyeriyle tanınan oyuncu ilk kez modellik yaptı.



Markanın kreatif direktörü Miuccia Prada'dan övgü dolu sözlerle bahseden 50 yaşındaki Amerikalı oyuncu "Ona bayılıyorum, Miu Miu'ya da bayılıyorum. Hayatımın en büyük onuru" ifadelerini kullandı.

Defilede Gigi Hadid, Nicole Kidman‘ın kızı, Sunday Rose Kidman-Urban, The Brutalist yıldızı Raffey Cassidy, şarkıcı Towa Bird, model Amelia Gray oyuncu Laura Harrier gibi isimler yürüdü.