Farah ne demek? Farah isminin anlamı merak konusu oldu

Arapça kökenli bir isim olan Farah, neşe, mutluluk, anlayışlı kişi anlamlarına gelmektedir. Aynı ismin diğer yazılışı da Farrah'tır.

FARAH KARAKTERİ HAKKINDA

Farah, İran’da doğup büyüyüp yaşadığı bir trajedi sonrası İran’dan kaçıp İstanbul’a gelmek zorunda kalmıştır, hayatını hep mücadelelerle geçirmek zorunda kalmış biridir. Farah, Ahvaz Jundishapur Üniversitesinde Tıp okumuş. Okulu dereceyle bitirmiş ama bu zorluk dolu hayatında kendi mesleğini yapma fırsatı olmamıştır. Cerrah olmak yerine Farah yıllardır İstanbul’da temizlik işçisi olarak çalışmaktadır. PİY hastalığına sahip Kerimşah adında çok akıllı bir oğlu olduktan sonra hayattaki tek amacı oğlu için yaşamak olmuştur. Oğluna hem anne hem doktor olmayı başarmış bir kadındır. Farah, oğlu ve tedavisi için yapmayacağı şey olmayan her zorluğa rağmen ona tek başına bakan gözü kara bir annedir.