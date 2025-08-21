Filistin'i ilk kez Miss Universe'te temsil edecek Ayoub: "Biz sadece acılarımızdan ibaret değiliz"

Filistin, tarihinde ilk kez Miss Universe Güzellik Yarışmasına katılacak. 2022'de Filistin güzeli seçilen 27 yaşındaki Nadine Ayoub ülkesini uluslararası arenada temsil edecek. Kasım ayında Taylan'da Miss Universe 2025 için podyumda olacak.

NTV Dış Haberler Editörü Ömer Faruk Şahin, şu anda Ürdün'de bulunan Nadeen Ayoub'le ile özel bir röportaj yaptı.

Ayoub, Miss Universe gibi platformların Filistin'in sesini duyurmak için kullanılması gerektiğini söyledi.

Ayoup özel röportajda şunları kaydetti:

"Bu kesinlikle benim için bir güzellik yarışmasından fazlası. Ama zaten güzellik yarışmaları da böyle olmalı. Güzellik dünyaya bir mesaj vermek için kullanılmalı. Fiziksel güzellik tek başına yetmez, iç güzellik gerekir ve değişim yaratmanız gerekir. Ben de Filistinli çocuklar ve masum insanları için bir ses olmak istiyorum.

"GAZZE'DE OLANLARI BİLEREK PODYUMA ÇIKIYORUM"

Bu, benim kalbimin derinliklerinde çok önemli bir yer tutuyor. Güzellik yarışmalarını da bu mesajları yaymak için bir platform olarak görüyorum. Dünyadaki her platformda Filistin yer almalı ve sesi olmayan, sesleri kısılanlar için, ses çıkarmalıyız, onların sesi olmalıyız. Gazze'de olanları bilerek podyuma çıkıyorum ayrıca şunu da hatırlıyorum. Biz sadece acılarımızdan ibaret değiliz

Medyada şu an yalnızca Filistin halkının çektiği acılar var. Ama ben olaya şöyle yaklaşıyorum, biz sadece acılarımızdan ibaret değiliz. Bizim hayallerimiz var. Biz yaşamak isteyen insanlarız.



"BİZİM DÜNYAYA GÖSTERECEK GÜZELLİKLERİMİZ VAR"

Bunun sadece acı ve ölümle özdeşleştirilmesini normalleştirmemeliyiz. Filistinli deyince akla ilk gelen şey acı ya da ızdırap olmamalı. Filistinli denildiğinde, hayalleri olan, yetenekleri olan, yaşamak isteyen insanlar akla gelmeli. Dünyadaki her çocuk gibi okula gitmek, öğrenmek, hayaller kurmak, çalışmak, iş kurmak, sanatçı olmak isteyen çocuklarımız var.

Bu çocuklar dünyadaki insanlara bakıp ilham alıyorlar ve biz bunu unutmamalıyız. Ben de bunun unutulmasını istemiyorum. Mesajım şu: Bizim dünyaya gösterecek güzelliklerimiz de var. Güzellik sadece fiziksel değildir; kültürümüzde, mirasımızda, müziğimizde ve tarihimizde de güzellik vardır. Bunu unutmamalıyız.



"FİLİSTİNLİ BİR KADIN OLMAK ÇOK GÜZEL"

Filistinli kadın ve kız çocuklarına şunu söylemek istiyorum: Güçlü, dirençli, kararlı ve yardımsever kalmalılar. Umarım yolculuğum, onların da güzel benliklerini korumaları, pozitif ruhlarını sürdürmeleri, yaşama isteğini unutmamaları için ilham olur. Filistinli bir kadın ve kız olmak çok güzel bir şey. Bunu dünyayla paylaşmalılar. Ve ben de bunun yolunu açmakta büyük bir rol oynamak istiyorum."