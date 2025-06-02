Fransız moda devi Dior'un tasarımları Jonathan Anderson'a emanet

LVMH CEO'su Bernard Arnault, Dior'un merakla beklenen yeni kreatif direktörünü duyurdu. Maria Grazia Chiuri'nin ardından Dior tasarımlarına artık Jonathan Anderson imza atacak. Anderson, markanın kadın, erkek ve haute couture koleksiyonları için tasarım yapacak. Anderson'ın ilk Dior erkek giyim koleksiyonu 27 Haziran'da tanıtılacak.

Loewe markasında 11 yıl görev yapan Anderson,“Dior’un kadın, erkek ve haute couture koleksiyonlarını tek ve tutarlı bir vizyon altında birleştirme fırsatı verildiği için inanılmaz derecede onur duyuyorum. Yıllar boyunca bana duydukları güven ve sadakat için Bernard Arnault ve Delphine Arnault’ya içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.