Gigi Hadid, moda devi için kamera karşısında

Dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid, İtalyan lüks moda markası Miu Miu'nun yeni kampanyasında yer aldı.

Gigi Hadid, moda devi için kamera karşısında

Bradley Cooper birlikteliğiyle adından söz ettiren ABD'li model , Miu Miu markasının yeni sezon kampanyasında yer aldı. Daha önce pek çok kez çalıştığı İtalyan devi Miu Miu için kamera karşısına geçen yıldız, doğal güzelliğiyle adından söz ettirdi.

Efsane fotoğrafçı Steven Meisel'in çektiği kampanyada, markanın 2025 İlkbahar/Yaz deri koleksiyonu tanıldı.

Gigi Hadid, moda devi için kamera karşısında - 1

Markanın Wander ve Arcadie modellerine odaklanan kampanyada koyu kahve ve sarı tonları öne çıkıyor.

Gigi Hadid, moda devi için kamera karşısında - 2

Kampanya çekiminde 20. yüzyıl sanatçılarından ilham alan marka, adeta tablodan fırlamış gibi görünen görseller paylaştı.

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