Gigi Hadid, moda devi için kamera karşısında

Bradley Cooper birlikteliğiyle adından söz ettiren ABD'li model Gigi Hadid, Miu Miu markasının yeni sezon kampanyasında yer aldı. Daha önce pek çok kez çalıştığı İtalyan moda devi Miu Miu için kamera karşısına geçen yıldız, doğal güzelliğiyle adından söz ettirdi.



Efsane fotoğrafçı Steven Meisel'in çektiği kampanyada, markanın 2025 İlkbahar/Yaz deri koleksiyonu tanıldı.