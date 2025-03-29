Gigi Hadid, moda devi için kamera karşısında
Dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid, İtalyan lüks moda markası Miu Miu'nun yeni kampanyasında yer aldı.
Bradley Cooper birlikteliğiyle adından söz ettiren ABD'li model Gigi Hadid, Miu Miu markasının yeni sezon kampanyasında yer aldı. Daha önce pek çok kez çalıştığı İtalyan moda devi Miu Miu için kamera karşısına geçen yıldız, doğal güzelliğiyle adından söz ettirdi.
Efsane fotoğrafçı Steven Meisel'in çektiği kampanyada, markanın 2025 İlkbahar/Yaz deri koleksiyonu tanıldı.
Markanın Wander ve Arcadie modellerine odaklanan kampanyada koyu kahve ve sarı tonları öne çıkıyor.
Kampanya çekiminde 20. yüzyıl sanatçılarından ilham alan marka, adeta tablodan fırlamış gibi görünen görseller paylaştı.
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