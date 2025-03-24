Gözenek görünümüne son vermenin en basit yolları

Peeling



Salisilik asit (BHA) ve glikolik asit (AHA) içeren ürünler cildi nazikçe soyarak gözenekleri temizler ve sıkılaştırır. Haftada 1-2 kez nazik bir peeling ürünüyle ölü derilerden arınabilirsiniz.



Nemlendirme



Cildin su dengesini koruyarak gözeneklerin daha küçük görünmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle yağlı ve karma ciltler için hafif nemlendiriciler tercih edilmelidir.

Cilt Temizliği ve bakımı

Cilt bakımında işe temizlikle başlayın. Yüzünüzü, cilt tipinize uygun bir temizleyiciyle yıkayın. Yağ bazlı ve su bazlı temizleyicileri çift aşamalı temizleme yöntemiyle kullanabilirsiniz. Salisilik asit (BHA) veya niasinamid içeren bir tonik gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olabilir.