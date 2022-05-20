Gucci ve Adidas'ın 26 bin liralık su geçiren şemsiyesi alay konusu oldu

Gucci'nin internet sitesinde yapılan açıklamada ürünün su geçirebileceği; güneşten korunma ya da dekoratif kullanım için olduğu yazıyor. Şemsiye G harfi şeklinde bir kulp ve iki markanın logolarını içeren bir tasarım taşıyor. Ancak sosyal medya kullanıcıları bu uyarıya rağmen fiyatı ülkede 11 bin 100 yuan (yaklaşık 26 bin TL) olan şemsiyeyi eleştirdi. Twitter'ın Çin'deki muadili Weibo'da konuyla ilgili bir hashtag, 140 milyondan fazla kez görüntülendi.

Moda dünyasının önde gelen markaları Gucci ve Adidas 'ın yaptığı işbirliği kapsamında hazırlanan koleksiyondaki bir şemsiye Çin'de viral oldu. Independent'in haberine göre, şemsiyenin su geçirmez özelliğinin olmaması tepki çekti.

"ŞEMSİYE DEĞİL AKSESUAR"

Bir kullanıcı ürünü "Çok büyük ama işe yaramaz bir moda ifadesi" diye niteledi. Bir başka Weibo kullanıcısıysa şu ifadeyi kullandı:



"Fakir olduğum sürece beni buna para vermek için kandıramazlar."

Adı açıklanmayan bir Gucci sözcüsüyse yaptığı açılamada ürünün, "günlük şemsiye olarak kullanılmasının önerilmediğini" söyledi. Sözcü, şemsiyenin koleksiyon değeri olduğuna ve günlük aksesuar olarak kullanılabileceğini belirtti.



Çin, lüks markalar için önemli bir pazar konumunda.



Danışmanlık şirketi Bain & Company'nin verilerine göre ülkede lüks mal satışları geçen yıl yüzde 36 arttı. Şirket ayrıca Çin'in, gelecek üç yıl içinde en büyük lüks ürün pazarı olacağını öngörüyor. Şemsiye, Gucci’nin internet sitesinde 1290 dolara satılıyor. Ürünün Türkiye fiyatı belli değil.