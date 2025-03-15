Gucci'nin yeni umuduydu: 3 milyar dolar değer kaybetti

“Gucci ailesine katılmaktan gerçekten büyük heyecan duyuyorum,” diyen Demna, yaptığı açıklamada, “Derin bir saygı duyduğum ve uzun zamandır hayranlıkla takip ettiğim bir moda evine katkıda bulunmak benim için bir onur" ifadelerini kullandı.

3 MİLYAR DOLAR DEĞER KAYBETTİ

Reuters'ın haberine göre; Kering Group'un en büyük markası olan Gucci'deki bu değişim yatırımcıları tedirgin etti ve şirketin hisseleri yüzde 13'e kadar düştü. Böylece şirket, cuma günü borsada yaklaşık 3 milyar dolar değer kaybetti.



Birçok analist, Balenciaga'daki başarısıyla tanınan 43 yaşındaki Demna'nın, zamansız zarafetiyle ünlenen, çok daha büyük bir marka olan Gucci için riskli bir tercih olduğunu söyledi.



Yatırım bankası Edmond de Rothschild'in Avrupa Hisse Senedi Fonu Yöneticisi Ariane Hayate ise konuyla ilgili "Bu şirket içi çözüm, daha iyi seçeneklerin olmaması nedeniyle alınmış gibi görünebilir, ancak Balanciaga'nın başarısı göz önüne alındığında cesur bir harekettir. Zaman gösterecek" dedi.