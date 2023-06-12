Dünyaca ünlü Amerikalı model Hailey Bieber, güzellik imparatorluğunu büyütüyor.
Ünlü modelin cilt bakım markası Rhode Skin, Glazing Milk lansmanıyla ürün yelpazesini genişletiyor. Markanın cilt bakımı serisine eklenen yeni ürün için Hailey Bieber objektif karşısına geçti.
Promosyon kampanyası görsellerinde Hailey Bieber, modellik yeteneğini sergiledi. Bieber, sade beyaz bir atlet ve iç çamaşırlı haliyle Rhode Glazing Milk'i üzerine dökerken görülüyor.
Hailey Bieber, Rhode markasını 2022'de kurdu.
Ünlü model bu yıl sadece kendi markası için değil, ayakkabı markası FILA'nın küresel kampanyası ve Vogue güneş gözlüğünün yeni koleksiyonu işbirlikleri nedeniyle de objektif önüne geçti.
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