Hailey Bieber güzellik imparatorluğunu büyütüyor

Hailey Bieber, bu defa kendi markası için poz verdi. Güzellik imparatorluğunu büyüten Bieber, cilt bakım markasının yeni ürününü tanıttı.

Hailey Bieber güzellik imparatorluğunu büyütüyor

Dünyaca ünlü Amerikalı model , imparatorluğunu büyütüyor.

Ünlü modelin cilt bakım markası Rhode Skin, Glazing Milk lansmanıyla ürün yelpazesini genişletiyor. Markanın cilt bakımı serisine eklenen yeni ürün için Hailey Bieber objektif karşısına geçti.

Promosyon kampanyası görsellerinde Hailey Bieber, modellik yeteneğini sergiledi. Bieber, sade beyaz bir atlet ve iç çamaşırlı haliyle Rhode Glazing Milk'i üzerine dökerken görülüyor.

Hailey Bieber güzellik imparatorluğunu büyütüyor - 1

Hailey Bieber, Rhode markasını 2022'de kurdu.

Hailey Bieber güzellik imparatorluğunu büyütüyor - 2

Ünlü model bu yıl sadece kendi markası için değil, ayakkabı markası FILA'nın küresel kampanyası ve Vogue güneş gözlüğünün yeni koleksiyonu işbirlikleri nedeniyle de objektif önüne geçti.

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