Hailey Bieber güzellik imparatorluğunu büyütüyor

Ünlü model bu yıl sadece kendi markası için değil, ayakkabı markası FILA'nın küresel kampanyası ve Vogue güneş gözlüğünün yeni koleksiyonu işbirlikleri nedeniyle de objektif önüne geçti.

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