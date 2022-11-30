Hailey Bieber güzellik markasıyla Forbes listesine girdi

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Justin Bieber birlikteliği ve çıkardığı güzellik markası Rhode ile sık sık gündeme gelen ünlü model Hailey Bieber, Forbes’un "En başarılı 30 yaş altı 30 kişi" listesine girdi. 26 yaşındaki modelin ikinci adı olan ‘Rhode’dan ilhamla yaratılan cilt bakım markası, özellikle dudak kremiyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Aslen 2020'de kurulan marka, isim patenti konusunda sorun yaşandığı için 2022 yılında piyasaya çıkmıştı. Bieber, piyasada çok fazla marka ve içerik olmasının gözünü korkuttuğunu itiraf etse de “yeni ve farklı” bir marka kuracağı konusunda kendine güvendiğini söylemişti.

Sosyal medya hesabında Forbes'a kendisini listeye dahil ettiği için teşekkür eden model, başarısına kimi zaman kendisinin de inanamadığını itiraf etti.

HAMİLELİK AÇIKLAMASI

Hailey Bieber, bebek beklediği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayna karşısında çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü model, karnındaki şişlik sebebiyle kendisinin insanlar tarafından hamile zannedildiğini ancak bunun doğru olmadığını söyledi. Yumurtalıklarında elma büyüklüğünde bir kist olduğunu açıklayan ABD'li model, "Karnımdaki bir bebek değil" diyerek, durumunu "Acı verici, ağrılı ve midemi bulandırıyor" sözleriyle ifade etti.