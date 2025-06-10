Hande Erçel'in Roland Garros tarzının bedeli ortaya çıktı
Rol aldığı projeler ve Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel'in Paris'teki Roland Garros finalindeki kombininin maliyeti ortaya çıktı.
Oyuncu Hande Erçel, Paris’te gerçekleşen 2025 Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın finalini sevgilisi Hakan Sabancı ile tribünden izledi.
O anlarda verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü ismin kombini de çok konuşuldu. Erçel'in tarzının bedeli ortaya çıktı.
Hande Erçel'in, Roland Garros kombinin maliyetinin 9 bin 969 Euro (447 bin TL) olduğu öğrenildi.
Hande Erçel'in küpelerinin 3 bin 100 Euro, uzun kollu polo yaka üstünün bin 50 Euro, kemerinin 762 Euro, çantasının 3 bin 600 Euro, eteğinin 415 Euro, gözlüğünün 189 Euro, ayakkabılarının ise 850 Euro, çoraplarının ise 3 Euro olduğu öğrenildi.
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