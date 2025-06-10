Hande Erçel'in Roland Garros tarzının bedeli ortaya çıktı

O anlarda verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü ismin kombini de çok konuşuldu. Erçel'in tarzının bedeli ortaya çıktı.

Hande Erçel'in, Roland Garros kombinin maliyetinin 9 bin 969 Euro (447 bin TL) olduğu öğrenildi.

Hande Erçel'in küpelerinin 3 bin 100 Euro, uzun kollu polo yaka üstünün bin 50 Euro, kemerinin 762 Euro, çantasının 3 bin 600 Euro, eteğinin 415 Euro, gözlüğünün 189 Euro, ayakkabılarının ise 850 Euro, çoraplarının ise 3 Euro olduğu öğrenildi.