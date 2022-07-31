İzlandalı şarkıcı Björk'ün kızı model oldu

İzlandalı şarkıcı Björk ve yönetmen Matthew Barney’ nin 19 yaşındaki kızı Ísadóra Bjarkardóttir Barney, İtalyan moda devi Miu Miu için kamera karşısına geçti. Markanın 2022 Sonbahar/Kış mücevher koleksiyonu için poz veren Bjarkardóttir Barney, model olarak ilk defa bir kampanyada yer aldı.

OYUNCULUK DA YAPTI



“Hypberballad”, “Possibly Maybe” ve “Venus as a Boy” gibi hit şarkılarla ünlenen 56 yaşındaki Björk’ün kızı, geçtiğimiz yıl “The Northman” filminde rol almıştı.

"ANNEM HEP DESTEK OLDU"

Genç model, The Face’e verdiği röportajda “13-14 yaşımdan beri oyuncu olmak istediğimi biliyordum. Annem de biliyordu. Bana hep destek oldu” demişti.