İzlandalı şarkıcı Björk'ün kızı model oldu

Ünlü İzlandalı şarkıcı Björk’ün 19 yaşındaki kızı İtalyan moda markasının kampanyasında yer aldı.

İzlandalı şarkıcı Björk'ün kızı model oldu

Haberler - ntv.com.tr 31.07.2022 - 13:49 | Son Güncelleme : 31.07.2022 - 13:51

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Bella Hadid, Amerikan moda markası Marc Jacobs'ın kampanyasında yer aldı

Bella Hadid, Amerikan moda markası Marc Jacobs'ın kampanyasında yer aldı

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İzlandalı şarkıcı Björk ve yönetmen Matthew Barney’nin 19 yaşındaki kızı Ísadóra Bjarkardóttir Barney, İtalyan moda devi Miu Miu için kamera karşısına geçti. Markanın 2022 Sonbahar/Kış mücevher koleksiyonu için poz veren Bjarkardóttir Barney, model olarak ilk defa bir kampanyada yer aldı.

OYUNCULUK DA YAPTI

“Hypberballad”, “Possibly Maybe” ve “Venus as a Boy” gibi hit şarkılarla ünlenen 56 yaşındaki Björk’ün kızı, geçtiğimiz yıl “The Northman” filminde rol almıştı.

"ANNEM HEP DESTEK OLDU"

Genç model, The Face’e verdiği röportajda “13-14 yaşımdan beri oyuncu olmak istediğimi biliyordum. Annem de biliyordu. Bana hep destek oldu” demişti.

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