Japon moda tasarımcısı Yumi Katsura hayatını kaybetti

Japon-Fransız tasarımlarını birleştirdiği gelinlikleriyle tanınan ve 50 yılı aşkın süredir moda endüstrisinde faaliyet gösteren Katsura'nın öldüğü açıklandı. Tokyo doğumlu ve asıl ismi "Yuki Yumi" olan Katsura, başkentteki Kyoritsu Kadınlar Üniversitesi mezuniyeti sonrası Paris'te moda tasarım eğitimi gördü.

İlk mağazasını 1964'te Tokyo'da açarak "Japonya'nın ilk gelinlik moda tasarımcısı" olan Katsura, dantel ve ipek dahil çeşitli kumaşlarla gelinlik malzemeleri imal etti.

Bir dönem annesinin işlettiği terzilik okulunda öğretmenlik yapan Katsura, 1970'lerde "bir aylık maaşla" satın alınabilecek popüler hazır giyim gelinliklerini piyasaya sürdü.Katsura, kimononun geleneksel tercih olduğu savaş sonrası Japonya'da, "batı tarzı" gelinliklerini popülerleştirerek, ülkenin ilk gelinlik defilesini düzenledi.