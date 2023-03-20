Jeremy Scott Moschino'dan ayrılıyor



"SCOTT İLE ÇALIŞMA GÜCÜNE SAHİP OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"



Moschino ana şirketi Aeffe SpA'nın başkanı Massimo Ferretti, Scott'a "Jeremy Scott gibi yaratıcı güçle çalışma fırsatına sahip olduğum için şanslıyım. Franco Moschino'nun mirasına 10 yıllık bağlılığı ve sonsuza kadar Moschino tarihinin bir parçası olacak farklı ve neşeli bir vizyona öncülük ettiği için ona teşekkür etmek istiyorum" diye seslendi.



Scott, haberi Instagram'da paylaştıktan sonra birçok hayranı ve moda dünyasının diğer üyeleri, ünlü tasarımcıya iyi dileklerde bulundu.

Moschino'nun yeni koleksiyonunda logo çılgınlığı Haberi Görüntüle BİRÇOK KOLEKSİYON ÇIKARDI



Missouri doğumlu Jeremy Scott, pop kültürünü ve alaycı bakış açısını Barbie, uzaylılar ve Ronald McDonald'a odaklayan koleksiyonlar çıkardı.



Katy Perry, Madonna, Rita Ora ve Zendaya gibi isimler, Jeremy Scott'ın kreasyonlarını giyen ünlüler arasında yer aldı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun