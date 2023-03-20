Jeremy Scott Moschino'dan ayrılıyor

Ünlü tasarımcı Jeremy Scott, 10 yıldır başında bulunduğu İtalyan markası Moschino'dan ayrılacağını açıkladı.

Jeremy Scott Moschino'dan ayrılıyor

Moschino'ya ilk kez Ekim 2013'te Sonbahar/Kış 2014 koleksiyonunu çıkardığında katılan Jeremy Scott, kreatif direktörlük görevinden ayrıldığını duyurdu.

"BIRAKTIĞIM MİRASTAN GURUR DUYUYORUM"

Scott, paylaşımında "Moschino'da geçen bu 10 yıl, yaratıcılık ve hayal gücünün harika bir kutlaması oldu. Geride bıraktığım mirastan gurur duyuyorum. Bu ikonik evi yönetme onuru için Massimo Feretti'ye teşekkürler. Beni, koleksiyonlarımı ve vizyonumu kutlayan dünyadaki tüm hayranlarıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Jeremy Scott Moschino'dan ayrılıyor - 1


"SCOTT İLE ÇALIŞMA GÜCÜNE SAHİP OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"

Moschino ana şirketi Aeffe SpA'nın başkanı Massimo Ferretti, Scott'a "Jeremy Scott gibi yaratıcı güçle çalışma fırsatına sahip olduğum için şanslıyım. Franco Moschino'nun mirasına 10 yıllık bağlılığı ve sonsuza kadar Moschino tarihinin bir parçası olacak farklı ve neşeli bir vizyona öncülük ettiği için ona teşekkür etmek istiyorum" diye seslendi.

Scott, haberi Instagram'da paylaştıktan sonra birçok hayranı ve dünyasının diğer üyeleri, ünlü tasarımcıya iyi dileklerde bulundu.

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BİRÇOK KOLEKSİYON ÇIKARDI

Missouri doğumlu Jeremy Scott, pop kültürünü ve alaycı bakış açısını Barbie, uzaylılar ve Ronald McDonald'a odaklayan koleksiyonlar çıkardı.

Katy Perry, Madonna, Rita Ora ve Zendaya gibi isimler, Jeremy Scott'ın kreasyonlarını giyen ünlüler arasında yer aldı.

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