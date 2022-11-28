Kaia Gerber İngiliz moda markası için kamera karşısında

Genç yaşta podyumların en çok aranan isimlerinden biri olan ABD’li model Kaia Gerber, İngiliz moda markası Alexander McQueen'in marka yüzü oldu. Markanın yeni Slash çantası kampanyası için kamera karşısına geçen 21 yaşındaki model, Glen Luchford tarafından yönetilen kısa bir filmde de rol aldı.

Yakın zamanda ayrıldığı erkek arkadaşı Austin Butler ile katıldığı Met Gala'da da McQueen imzalı bir tasarım tercih eden Gerbel, Swarovski kristalleriyle kaplı, kuru kafa motifli kırmızı çantayla kampanyada yer aldı.

Distopik bir evrende geçen kısa filmde rol alan model, kendisiyle karşılaşır, yüzünü okşar ve ağlamaya başlar.