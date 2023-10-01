Kendall Jenner ve Bad Bunny çifti Gucci'nin tanıtım yüzü oldu

Kendall Jenner ve Bad Bunny çifti İtalyan moda devi Gucci'nin seyahat koleksiyonu için birlikte objektif karşısına geçti.

Kendall Jenner ve Bad Bunny çifti Gucci'nin tanıtım yüzü oldu

Sevgililer, İtalyan devi için bir araya geldi. Ünlü Amerikalı model ile ünlü Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny, Gucci Valigeria'nın 2023 reklam kampanyası için objektif karşısına geçti. Gucci'nin moda ve seyahati göz alıcı bir şekilde birleştiren bavul koleksiyonunu tanıttı. 

Gucci'nin Savoy ve GG Supreme koleksiyonlarından giyinen ikili, tanıtım çekimleri için sıradan bir havaalanını modanın merkez üssüne dönüştürdü. Fotoğrafçı Anthony Seklaoui tarafından çekilen fotoğraflar için styling çalışmasını Alastair McKimm yaptı. 

Kendall Jenner ve Bad Bunny çifti Gucci'nin tanıtım yüzü oldu - 1

İkonik kırmızı ve yeşil çizgilerle bezeli valizleri, spor çantalarını ve sırt çantalarını süsleyen monogram baskılara kadar lüks markanın temel seyahat malzemeleri, marka için yeni bir vizyona işaret ediyor. 

Kendall Jenner ve Bad Bunny çifti Gucci'nin tanıtım yüzü oldu - 2

Bu vizyon, bu ayın başlarında 2024 ilkbahar defile sezonu için geleceğe dönük tasarım perspektifini açıklayan Gucci'nin yeni kreatif direktörü Sabato De Sarno'dan kaynaklanıyor.

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