Kendall Jenner ve Bad Bunny çifti Gucci'nin tanıtım yüzü oldu

Sevgililer, İtalyan moda devi için bir araya geldi. Ünlü Amerikalı model Kendall Jenner ile ünlü Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny, Gucci Valigeria'nın 2023 reklam kampanyası için objektif karşısına geçti. Gucci'nin moda ve seyahati göz alıcı bir şekilde birleştiren bavul koleksiyonunu tanıttı.

Gucci'nin Savoy ve GG Supreme koleksiyonlarından giyinen ikili, tanıtım çekimleri için sıradan bir havaalanını modanın merkez üssüne dönüştürdü. Fotoğrafçı Anthony Seklaoui tarafından çekilen fotoğraflar için styling çalışmasını Alastair McKimm yaptı.