Kübalı yıldız Ana de Armas moda devinin mücevher kampanyasında

"Bıçaklar Çekildi”, “Blade Runner 2049”, "No Time To Die” ve son olarak Marilyn Monroe'yu canlandırdığı "Blonde" filmi ile adından söz ettiren Kübalı oyuncu Ana De Armas, moda dünyasında da adından söz ettiriyor.

Kübalı yıldız Ana de Armas moda devinin mücevher kampanyasında

Marilyn Monroe'nun hayatını konu alan Blonde filminde ünlü Hollywood ikonunu canlandıran Kübalı oyuncu Ana de Armas, Fransız devi için kamera karşısına geçti. 

Kübalı yıldız Ana de Armas moda devinin mücevher kampanyasında - 1

Koleksiyonun tanıtımı için kısa filmde de rol alan yıldız, Francesca Amfitheatrof tarafından tasarlanan mücevherlerle poz verdi.

Kübalı yıldız Ana de Armas moda devinin mücevher kampanyasında - 2

Louis Vuitton'un marka yüzü olan oyuncu, "Idylle Blossom" adındaki koleksiyonun kampanyasında yer aldı.

İNGİLİZCE BİLMİYORDU

Oyuncu, ABD'ye gelmeden önce hiç İngilizce bilmediğini söylemişti. De Armas, “Şu anda İngilizce konuşuyorum; ama ABD’ye ilk geldiğimde bilmiyordum. Küba’da doğdum" dedi.

Ünlü isim, sözlerine "26 yaşında Amerika’ya geldim ve İngilizceyi bu ülkeye gelen herkesin öğrendiği gibi 'Friends' izleyerek öğrendim. En iyi İngilizce öğretmenimin Chandler Bing olacağı kimin aklına gelirdi?” diye devam etti.

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