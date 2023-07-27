Kübalı yıldız Ana de Armas moda devinin mücevher kampanyasında

Louis Vuitton'un marka yüzü olan oyuncu, "Idylle Blossom" adındaki koleksiyonun kampanyasında yer aldı.

İNGİLİZCE BİLMİYORDU

Oyuncu, ABD'ye gelmeden önce hiç İngilizce bilmediğini söylemişti. De Armas, “Şu anda İngilizce konuşuyorum; ama ABD’ye ilk geldiğimde bilmiyordum. Küba’da doğdum" dedi.

Ünlü isim, sözlerine "26 yaşında Amerika’ya geldim ve İngilizceyi bu ülkeye gelen herkesin öğrendiği gibi 'Friends' izleyerek öğrendim. En iyi İngilizce öğretmenimin Chandler Bing olacağı kimin aklına gelirdi?” diye devam etti.