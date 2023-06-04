Mariacarla Boscono yeni Dolce & Gabbana koleksiyonunun yüzü

Dolce & Gabbana, 2023 sonbahar-kış sezonu için, İtalyan seramik deseni Maiolica'yı koleksiyonuna taşıdı. İtalyan moda devinin yeni koleksiyonunu tanıttığı kampanyada reklam yüzü, Mariacarla Boscono oldu.
Fotoğrafçı Steven Meisel'in objektifine poz veren İtalyan model, ilhamını Sicilya'nın yemyeşil bahçelerinden alan Maiolica baskısının canlı kırmızı ve fuşya tonlarını üzerinde taşıdı.
Dolce & Gabbana'nın Maiolica koleksiyonu, maksi elbiseler, narin eşarplar ve dikkat çekici mayo çeşitlerini içeriyor.
Detaylara önem vermesiyle tanınan İtalyan moda devi, bu kampanyası ile de moda takipçilerini etkilemeyi başardı.