Mevsim geçişlerinde cilt bakımı nasıl olmalı?

Kışın kullanılan yoğun ve yağ bazlı nemlendiriciler yerine daha hafif, su bazlı veya jel nemlendiriciler tercih edebilirsiniz. Hyaluronik asit içeren ürünler cildi nemli tutarken ağır bir his bırakmaz.

Kış boyunca biriken ölü deri hücrelerinden kurtulmak için haftada 1-2 kez bir peeling yapabilirsiniz. İnce tanecikli doğal peeling'ler iyi bir seçenek olabilir. 3. Daha hafif nemlendiricilere geçiş

Kışın kullanılan yoğun temizleyiciler cildi kurutabilir. İlkbaharla birlikte daha hafif, su bazlı veya jel formundaki temizleyicileri tercih edebilirsiniz. 2. Peeling ile ölü derilerden arının

Mevsim geçişleri, cildimiz için en hassas dönemlerden biridir. Hava sıcaklığındaki ani değişimler, nem oranındaki dalgalanmalar ve çevresel faktörler cildin dengesini bozabilir. İşte mevsim geçişlerinde cilt sağlığını korumanın en etkili yolları...

4. Güneş korumasını artırın



Güneş ışınları baharla birlikte daha etkili hale gelir. Kışın düşük SPF kullanıyorsaız, baharda en az SPF 30-50 olan bir güneş kremine geçmelisiniz. Güneş kremini her gün kullanmak, leke ve erken yaşlanma belirtilerini önlemeye yardımcı olur.



5. Hafif formüllü serumlar kullanın

Daha yoğun yağ bazlı serumlar yerine, C vitamini, niasinamid veya hyaluronik asit içeren serumlar kullanarak cildinizi canlandırabilir ve parlaklık kazandırabilirsiniz.



6. Daha fazla su için ve beslenmenize dikkat edin.

Havalar ısındıkça vücudun su ihtiyacı artar. Günlük su tüketimini artırarak cildinin nemli ve sağlıklı kalmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca antioksidan açısından zengin sebze ve meyveler tüketmek cildine ekstra destek verir.



7. Dudak ve göz çevresi bakımını ihmal etme

Kışın çatlayan dudaklar için nemlendirici lip balm kullanmaya devam edebilirsiniz. Göz çevresinde ise hafif yapılı göz kremleriyle nem dengesini koruyabilirsiniz.