Mini eteğin yaratıcısı John Bates hayatını kaybetti

Haberler 09.06.2022 - 15:37 | Son Güncelleme : 09.06.2022 - 15:54
Mini eteği icat eden kişi olarak tanınan Jean Varon ya da nam-ı diğer John Bates, 83 yaşında hayatını kaybetti. Mikro ve mini elbiseler ile eteklerin yaratıcısı olan İngiliz modacının ölüm nedeni açıklanmadı.
Bir madencinin oğlu olarak Ponteland’de doğan Bates, çok küçük yaşlarda babası gibi sportmen biri olmadığını fark ederek, kitaplara ve okumaya ilgi duyduğu için Londra’da yayıncı olmak istese de ofis asistanı olarak işe başlayabildi ve sonra zorunlu askerlik görevini tamamladı.
Hiç moda eğitimi almayan Bates, Londra’nın ünlü modacısı Herbert Sidon’ın yanında çalışmaya başladı ve moda, hızla onun mesleği haline geldi. Burada ünlü couture tasarımcısı Gerard Pipart ile tanışan Bates, 1959 yılında, henüz 21 yaşındayken Jean Varon adıyla kendi tasarımlarını yapmaya başladı.
Bates, 1965 yılında meşhur İngiliz dizisi ‘The Avengers’ta Emma Peel karakterini canlandıran Diana Rigg için kostümler tasarladı. Aynı dizi için ünlü Fransız moda tasarımcısı Pierre Cardin de kostüm hazırlamıştı.
Bu dönemde, Bates, İngiliz Vogue'da Genç Fikirler'in editörü Marit Allen ile arkadaş oldu. Allen, Mary Quant ve André Courrèges yerine mini eteği icat eden kişinin Bates olduğu fikrini destekliyordu.
1965’te Bates; Giorgio Armani, Ralph Lauren ve Sarah Burton gibi modacıları geride bırakarak İngiltere’nin Bath şehrindeki Moda Müzesi’nden Yılın Elbisesi ödülünü kazandı.
Bates’in tasarımlarını giyen ünlü isimler arasında müzisyenler ve kraliyet üyeleri bulunuyordu. Cilla Black’in gelinliğin tasarlayan da, Prenses Margaret’i giydiren de Bates idi.
1970’lerde modada yönünü değiştiren Bates, Woodstock çılgınlığından esinlenerek feminen maksi elbiselere yöneldi.
1974’te Prenses Alexandra'nın düzenli olarak aldığı aplike, saf ipekler ve işlemeler içeren markasının lüks bir versiyonunu tanıttı.
1980’lerde markası iflas edince ana akım moda dünyasından ayrılmaya karar veren Bates, Galler’de emeklilik hayatı yaşamaya ve resim yapmaya başladı. 2006’da Bath şehrindeki The Victoria and Albert Müzesi ile Kostüm Müzesi’nde büyük çaplı bir retrospektif sergi açtı. Bates, ölümüne kadar partneri John Siggins ile birlikte yaşadı.