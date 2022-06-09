Mini eteğin yaratıcısı John Bates hayatını kaybetti

Mini eteği icat eden kişi olarak tanınan Jean Varon ya da nam-ı diğer John Bates, 83 yaşında hayatını kaybetti. Mikro ve mini elbiseler ile eteklerin yaratıcısı olan İngiliz modacının ölüm nedeni açıklanmadı.



Bir madencinin oğlu olarak Ponteland’de doğan Bates, çok küçük yaşlarda babası gibi sportmen biri olmadığını fark ederek, kitaplara ve okumaya ilgi duyduğu için Londra’da yayıncı olmak istese de ofis asistanı olarak işe başlayabildi ve sonra zorunlu askerlik görevini tamamladı.



Hiç moda eğitimi almayan Bates, Londra’nın ünlü modacısı Herbert Sidon’ın yanında çalışmaya başladı ve moda, hızla onun mesleği haline geldi. Burada ünlü couture tasarımcısı Gerard Pipart ile tanışan Bates, 1959 yılında, henüz 21 yaşındayken Jean Varon adıyla kendi tasarımlarını yapmaya başladı.

