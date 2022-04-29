Miranda Kerr’den çocuklarına sürdürülebilirlik dersleri

İki çocuk annesi Avustralyalı manken Miranda Kerr, E! Online’a, sürdürülebilirliği öğretmek için çocuklarıyla evde yaptıkları uygulamaları anlattı.

Miranda Kerr’den çocuklarına sürdürülebilirlik dersleri

Haberler - ntv.com.tr 29.04.2022 - 11:27

Organik cilt bakım bakım ürünleri satan Kora Organics'in kurucusu ve Treasure Yourself kitabının yazarı Avustralyalı eski manken , çocuklarına sürdürülebilirlik bilincini nasıl verdiğini anlattı.

“Geri dönüşüm hakkında konuşuyoruz ve evde farklı çöp kutularımız var. Birlikte yürüyüşe çıktığımızda çöp topluyoruz. Çileklerin ve yetiştirdiğimiz diğer ürünlerin bulunduğu küçük bir bahçemiz var, bu da onların nasıl büyüdüklerini anlamalarına yardımcı oluyor” diyen Kerr, birçok eşyayı atmak yerine sanat, el işi ve dekorasyon için yeniden kullandıklarını, çocuklarının bunu takdir ettiğini ve bunun geri dönüşümün bir parçası olduğuna inandıklarını söylüyor.

Kerr, “Anlıyorlar ve daha fazlasını öğrenmek istiyorlar. Örneğin, çocuklar doğum günlerinde ve diğer önemli günlerde başkalarından hediyeler alırlar. Bu durumda oyuncakları saklamaktan ya da boşa gitmeyecekleri birine bağışlamaktan bahsedeceğiz. Oyuncak bağışlamanın neden iyi bir hamle olduğunu anlamalarını istiyorum çünkü onların değerini bilen çocuklar tarafından kullanılacaklar” diyor.

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