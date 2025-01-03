Missoni markasının kurucusu 93 yaşında hayatını kaybetti

Parlak ve desenli stilleriyle tanınan Missoni markasının kurucularından İtalyan tasarımcı Rosita Missoni, 93 yaşında hayatını kaybetti. Tasarımcı, 1953 yılında eşi Ottavio Missoni ile birlikte markayı kurdu. Missoni, geometrik desenleri ve "fiammato" olarak bilinen imzalı zikzak motifi de dahil olmak üzere renkli tasarımlarıyla tanınıyor.

Missoni markası, kendine özgü desenleri ile uluslararası alanda tanınırlık kazandı ve birçok ödüle layık görüldü.

Rosita Missoni, 1990'ların sonuna kadar kadın giyim koleksiyonlarının kreatif diektörü olarak kaldı ve ardından görevi kızı Angela'ya devretti.

Çiftin en büyük oğulları ve şirketin pazarlama direktörü Vittorio Missoni, 2013 yılında Venezuela kıyılarında bir uçak kazasında hayatını kaybettti. Ottavio Missoni, oğullarının uçağı kaybolduktan dört ay sonra, enkaz bulunmadan önce, 2013 yılının Mayıs ayında 92 yaşında öldü.