Modanın en büyük gecesinde pişti oldular

Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, ünlü isimlerin en şık görünümlerine sahne oldu. Yılın moda olayı olarak görülen gecede Olivia Wilde ve Margaret Zhang'in aynı kıyafeti giymesi ise gündem oldu.

Modanın en büyük gecesinde pişti oldular

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen 'da çok nadir görülen bir olay yaşandı. Ünlü isimlerin temaya uygun en görkemli kıyafet için tasarımcılarla aylarca çalıştığı gecede iki ünlü isim pişti oldu.

Modanın en büyük gecesinde pişti oldular - 1

Modanın en ikonik isimlerinden Karl Lagerfeld'in anısına yapılan gecede Olivia Wilde, Chloe markalı vintage bir elbise tercih etti.

Modanın en büyük gecesinde pişti oldular - 2

Geçtiğimiz yıl "Merak Etme Sevgilim" filminin yönetmenliğini üstlenen Wilde, Vogue Çin editörü Margaret Zhang ile pişti oldu. 

Wilde sosyal medya hesabından Zhang ile pişti olduğu anları paylaşarak "Eğer biriyle aynı giyinekceksen bu Margaret Zhang olsun" dedi.

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