Nicole Kidman sonunda soru işaretlerini giderdi
Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, Met Gala'daki yeni tarzının sırrını açıkladı.
Diğerleri, Saatler ve Gözü Tamamen Kapalı gibi birçok başarılı yapımla tanınan ödüllü oyuncu Nicole Kidman, yılın moda olayı olarak nitelendirilen Met Gala kırmızı halısında tarzıyla herkesi şaşırtmıştı.
Uzun saçlarıyla tanınan oyuncu kısacık kestirdiği saçlarıyla gündem olmuştu. Peruk taktığı iddia edilen oyuncu tüm soru işaretlerini giderdi.
Avustralya'da bir televizyon programına katılan oyuncu, "Herkes saçımı kestirip kestirmediğimi soruyor. Hayır kestirmedim." ifadelerini kullandı.
Oyuncu, o gece peruk taktığını itiraf etti.
Öte yandan, Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği Nine Perfect Strangers adlı dizide Aras Aydın rol aldı. Kör Nokta, Şeref Sözü, Kiraz Mevsimi, Kaçış ve Canevim gibi yapımlarla tanınan oyuncu, dizinin ikinci sezonuna "Matteo" karakteriyle dahil oldu. Kendisi gibi oyuncu Melis Birkan ile evli olan 35 yaşındaki oyuncu, dizinin Los Angeles'taki galasına katılmıştı.
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