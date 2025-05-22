Nicole Kidman sonunda soru işaretlerini giderdi

Diğerleri, Saatler ve Gözü Tamamen Kapalı gibi birçok başarılı yapımla tanınan ödüllü oyuncu Nicole Kidman , yılın moda olayı olarak nitelendirilen Met Gala kırmızı halısında tarzıyla herkesi şaşırtmıştı.

Öte yandan, Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği Nine Perfect Strangers adlı dizide Aras Aydın rol aldı. Kör Nokta, Şeref Sözü, Kiraz Mevsimi, Kaçış ve Canevim gibi yapımlarla tanınan oyuncu, dizinin ikinci sezonuna "Matteo" karakteriyle dahil oldu. Kendisi gibi oyuncu Melis Birkan ile evli olan 35 yaşındaki oyuncu, dizinin Los Angeles'taki galasına katılmıştı.