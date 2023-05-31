Ödüllü oyuncular Anne Hathaway ve Zendaya mücevher elçisi rolünde

HBO imzalı Euphoria dizisinde canlandırdığı Rue karakteriyle yıldızı parlayan Zendaya, İtalyan mücevher markası Bulgari için kamera karşısına geçti. Markanın elçisi olan Anne Hathaway ile ortak bir çekime imza atan oyuncu, yılın öne çıkan mücevher modellerini sergiledi.

Markanın Magnificence Never Ends adlı kampanyası için kamera karşısına geçen ikili, efsanevi fotoğrafçı David Sims ile çalıştı.

Çabasız güzelliği ve zarafeti yansıtan mücevher koleksiyonunu tanıtan yıldızlar, Paolo Sorrentino'nun çektiği bir reklamda da yer aldı.

2023 koleksiyonunda markayla özdeşleşen yılan detayları ve Akdeniz kültürüne ışık tutan simgeler yer aldı.