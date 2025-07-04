Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone'un yüzündeki değişim gündem oldu
Amerikalı oyuncu Emma Stone'un son hali görenleri şaşırttı.
La La Land ve Zavallılar filmlerindeki rolleriyle iki kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan ABD'li oyuncu Emma Stone yüzündeki değişimle adından söz ettirdi. Daily Mail'in haberine göre, bir estetik doktoru, Hollywood yıldızının "çok iyi yapılmış" bir yüz germe operasyonu geçirdiğini öne sürdü.
36 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay yeni filmi Eddington'ın Los Angeles galasına katıldı. 26 Haziran'da galadaki görüntüsüyle dikkat çeken yıldızın yüzünün "daha sıkı" göründüğü iddia edildi.
Bunun nedeni elbette cilt bakım rutini veya makyaj hileleri de olabilir. Dr. Jonny Betteridge ise oyuncunun estetik operasyon geçirdiği konusunda oldukça ikna edici açıklamalarda bulundu.
Londra merkezli estetik doktoru, Stone'un göz kapaklarından operasyon geçirdiğine ve yüz germe ameliyatı geçirdiğine inanıyor.
TikTok'ta yayınlanan videoda Dr. Betterdige, Stone'un yüzündeki işlemlere "Kaşları, özellikle uç kısımları daha yüksekte duruyor, göz kapakları daha belirgin ve gözleri badem şeklinde." sözleriyle dikkat çekti.
Stone'un 4 yıl önceki hali ile şimdi halini kıyaslayan Dr. Betteridge, oyuncunun göz kapağı estetiği (Blefaroplasti) yaptırdığını savundu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Estetik
- Yüz Estetiği
- Emma Stone