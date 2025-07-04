Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone'un yüzündeki değişim gündem oldu

La La Land ve Zavallılar filmlerindeki rolleriyle iki kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan ABD'li oyuncu Emma Stone yüzündeki değişimle adından söz ettirdi. Daily Mail'in haberine göre, bir estetik doktoru, Hollywood yıldızının "çok iyi yapılmış" bir yüz germe operasyonu geçirdiğini öne sürdü.

36 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay yeni filmi Eddington'ın Los Angeles galasına katıldı. 26 Haziran'da galadaki görüntüsüyle dikkat çeken yıldızın yüzünün "daha sıkı" göründüğü iddia edildi.