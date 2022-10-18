Oscar ödüllü oyuncu Marion Cotillard parfüm yüzü oldu

Kara Şövalye Yükseliyor, Cesaretin Var Mı Aşka ve Başlangıç gibi filmlerle tanınan Fransız oyuncu Marion Cotillard, lüks moda markasının parfüm kampanyası için kamera karşısına geçti.

Oscar ödüllü oyuncu Marion Cotillard parfüm yüzü oldu

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Fransız oyuncular İranlı Mahsa Amini için saçlarını kesti

Fransız oyuncular İranlı Mahsa Amini için saçlarını kesti

Oscar ödüllü başarılı oyuncu Marion Cotillard, uzun süredir marka yüzü olduğu Chanel için kamera karşısına geçti. Lüks markanın Holiday 2022 sezon kampanyası için poz veren Fransız oyuncu, Chanel No 5 parfüm ile sarıldığı bir görselde yer aldı.

Oscar ödüllü oyuncu Marion Cotillard parfüm yüzü oldu - 1

SAÇLARINI KESTİLER

İran’da başörtüsünü kurallara uygun örtünmediği için gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ölümü tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. İran’da protestolar devam ederken ünlü Fransız oyuncular saçlarını keserek protestolara destek verdi.

50’den fazla Fransız oyuncu, 22 yaşındaki Amini için saçlarını kestikleri bir video yayınlayarak bir video kampanyası başlattı. İran’daki kadınların özgürlüğünü savunan oyuncuların arasında Cotillard da bulunuyordu.

Oscar ödüllü oyuncu Marion Cotillard parfüm yüzü oldu - 2

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