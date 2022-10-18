Oscar ödüllü oyuncu Marion Cotillard parfüm yüzü oldu

Oscar ödüllü başarılı oyuncu Marion Cotillard, uzun süredir marka yüzü olduğu Chanel için kamera karşısına geçti. Lüks markanın Holiday 2022 sezon kampanyası için poz veren Fransız oyuncu, Chanel No 5 parfüm ile sarıldığı bir görselde yer aldı.

SAÇLARINI KESTİLER



İran’da başörtüsünü kurallara uygun örtünmediği için gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ölümü tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. İran’da protestolar devam ederken ünlü Fransız oyuncular saçlarını keserek protestolara destek verdi.

50’den fazla Fransız oyuncu, 22 yaşındaki Amini için saçlarını kestikleri bir video yayınlayarak bir video kampanyası başlattı. İran’daki kadınların özgürlüğünü savunan oyuncuların arasında Cotillard da bulunuyordu.

