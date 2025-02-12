Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet moda dünyasına adım attı
Son dönemde başrolünü üstlendiği "Lee" filmiyle gündeme gelen İngiliz oyuncu Kate Winslet, lüks moda markası için kamera karşına geçti.
Titanik’in kazandığı başarıdan sonra yer aldığı projelerle ve oyunculuk performansıyla adından söz ettiren usta oyuncu Kate Winslet marka yüzü oldu. 49 yaşındaki oyuncu, İngiliz merkezli Burberry markasının yeni kampanyasında yer aldı.
Winslet'a kampanyada Aimee Lou Wood, Chen Kun, Jodie Turner-Smith, Micheal Ward, Nicholas Hoult ve and Naomi Campbell gibi isimler eşlik etti.
Markanın 2025 Yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçen yıldız, “It’s Always Burberry Weather: London in Love" adlı kampanyanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
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