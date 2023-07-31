Oscar'lı oyuncu Emma Stone sonbahar trendlerini tanıttı

Yunanlı yönetmen Yorgos Lanthimos'un yeni filmi "Poor Things" ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ünlü oyuncu Emma Stone, marka elçisi olduğu Louis Vuitton'un 2023 Sonbahar- Kış kampanyasında yer aldı.
Fransız moda devinin bir süredir marka yüzü olan ABD'li oyuncu, Parizyen şıklığı yansıtan tasarımları sergiledi. Tasarımlar, uzun süredir markanın kreatif direktörlüğünü yapan Nicolas Ghesquière imzası taşıyor.
Yeni sezonda transparan detaylı elbiseler, işlemeli kabanlar ve parlak kumaşa sahip pantolonlar dikkat çekiyor.
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