Oscar'lı oyuncu Emma Stone sonbahar trendlerini tanıttı

"La La Land" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan ABD'li oyuncu Emma Stone, marka elçisi olduğu Fransız moda devi için kamera karşısına geçti.

Oscar'lı oyuncu Emma Stone sonbahar trendlerini tanıttı

Yunanlı yönetmen Yorgos Lanthimos'un yeni filmi "Poor Things" ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ünlü oyuncu , marka elçisi olduğu 'un 2023 Sonbahar- Kış kampanyasında yer aldı.

Oscar'lı oyuncu Emma Stone sonbahar trendlerini tanıttı - 1

Fransız moda devinin bir süredir marka yüzü olan ABD'li oyuncu, Parizyen şıklığı yansıtan tasarımları sergiledi. Tasarımlar, uzun süredir markanın kreatif direktörlüğünü yapan Nicolas Ghesquière imzası taşıyor.

Oscar'lı oyuncu Emma Stone sonbahar trendlerini tanıttı - 2

Yeni sezonda transparan detaylı elbiseler, işlemeli kabanlar ve parlak kumaşa sahip pantolonlar dikkat çekiyor.

Oscar'lı oyuncu Emma Stone sonbahar trendlerini tanıttı - 3

David Sims'in çektiği kampanyada müzik grubu Haim, Capucine Clowes, Sacha Quenby, Samile Bermannelli, Qisi Feng, Ida Heiner ve Annemary Aderibigbe gibi modeller de yer aldı.

Oscar'lı oyuncu Emma Stone sonbahar trendlerini tanıttı - 4

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