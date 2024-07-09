Oscar'lı oyuncu Nicole Kidman marka elçisi rolünde

Kırmızı Değirmen, Diğerleri, Saatler ve Gözü Tamamen Kapalı gibi birçok başarılı yapımla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, moda devi Balenciaga için kamera karşısına geçti. Avustralyalı oyuncu, markanın Le City çantası için Mario Sorrenti'nin çektiği kampanyada boz gösterdi. Kidman'a kampanyada İngiliz model Kate Moss da eşlik etti.



Kampanya, Le City'nin zarif yapısını ve çok yönlü tarzını sergiliyor. İlk olarak 2001 yılında piyasaya sürülen çanta markası, keskin köşelere ve küçük metal tokalara sahip 25 panelli özenli bir yapısıyla yenilendi.