Oscar'lı oyuncu Nicole Kidman marka elçisi rolünde

Oscar ödülü oyuncu Nicole Kidman, gelinliğinde ve Oscar kırmızı halılarında tercih ettiği moda devi Balenciaga'nın yeni kampanyasında yer aldı.

Oscar'lı oyuncu Nicole Kidman marka elçisi rolünde

Kırmızı Değirmen, Diğerleri, Saatler ve Gözü Tamamen Kapalı gibi birçok başarılı yapımla tanınan Oscar ödüllü oyuncu , devi Balenciaga için kamera karşısına geçti.

Avustralyalı oyuncu, markanın Le City çantası için Mario Sorrenti'nin çektiği kampanyada boz gösterdi. Kidman'a kampanyada İngiliz model Kate Moss da eşlik etti.

Oscar'lı oyuncu Nicole Kidman marka elçisi rolünde - 1

Kampanya, Le City'nin zarif yapısını ve çok yönlü tarzını sergiliyor. İlk olarak 2001 yılında piyasaya sürülen çanta markası, keskin köşelere ve küçük metal tokalara sahip 25 panelli özenli bir yapısıyla yenilendi.

Oscar'lı oyuncu Nicole Kidman marka elçisi rolünde - 2

Marka daha önce Crush ve Rodeo stillerini ön plana çıkarmıştı. Tamamen siyah kapüşonlu bir takım giyen , çantanın çok yönlülüğünü gösteriyor.

MODA&GÜZELLİK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...