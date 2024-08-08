Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett'in kıyafetinde 102 kaşık kullanıldı

"Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi", " Elizabeth", "Babil" ve "Yüzüklerin Efendisi" gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Cate Blanchett, filminin prömiyerine ilginç bir tasarımla katıldı.

Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett'in kıyafetinde 102 kaşık kullanıldı

Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, başrolünde yer aldığı "Borderlands" filminin prömiyerinde katıldı. Oyuncu filmin Los Angeles prömiyerinde stiliyle adından söz ettirdi. Avustralyalı oyuncu, Ellen Hodakova Larsson imzalı bir tasarım giydi.

Larsson, tasarım için her biri Stockholm ve çevresinden temin edilen 102 kaşık kullandı. Oyuncunun üzerinde adeta bir zırh gibi duran tasarım, yeniden şekil verilmiş antika kaşıklardan oluşuyor.

Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett'in kıyafetinde 102 kaşık kullanıldı - 1

Daha önce giydiği elbiseleri, kırmızı halıda tekrar giyen ve sürdürülebilir moda konusunda sık sık konuşan oyuncu, stiliyle sosyal medyada gündem oldu.

Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett'in kıyafetinde 102 kaşık kullanıldı - 2

Video oyunundan uyarlanan Borderlands adlı yönetmenliğini Eli Roth üstleniyor. Jamie Lee Curtis, Jack Black, Édgar Ramirez ve Ariana Greenblatt gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı film 9 Ağustos 2024 tarihinde vizyona girecek.

Borderlands filminden ilk fragman: Cate Blanchett başrolde

Borderlands filminden ilk fragman: Cate Blanchett başrolde

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