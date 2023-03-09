Oyuncu Kristen Stewart marka elçisi rolüne devam ediyor

Yer aldığı filmlerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren ve son dönemde yönetmenliğe adım atan ünlü oyuncu Kristen Stewart, uzun bir süredir Fransız lüks moda markası Chanel'in marka elçisi rolünde. Markanın İlkbahar-Yaz kampanyası için kamera karşısına geçen model, birbirinden farklı ortamlarda gelecek sezon tasarımlarını sergiledi.



Tüvit ceketlerden yırtmaç detaylı elbiselere birçok farklı tasarımı taşıyan oyuncu, bir bağda ve metroda poz verdi. Stewart, kampanya için ünlü fotoğrafçı ikili Inez ve Vinoodh'a poz verdi.