Oyuncu Kristen Stewart marka elçisi rolüne devam ediyor

Alacakaranlık, Charlie'nin Melekleri, Spencer ve Derin Sular gibi yapımlarla tanınan ABD'li oyuncu Kristen Stewart, marka elçisi olduğu Fransız moda devi için kamera karşısına geçti.

Oyuncu Kristen Stewart marka elçisi rolüne devam ediyor

Yer aldığı filmlerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren ve son dönemde yönetmenliğe adım atan ünlü oyuncu Kristen Stewart, uzun bir süredir Fransız lüks markası Chanel'in marka elçisi rolünde. Markanın İlkbahar-Yaz kampanyası için kamera karşısına geçen model, birbirinden farklı ortamlarda gelecek sezon tasarımlarını sergiledi.

Oyuncu Kristen Stewart marka elçisi rolüne devam ediyor - 1

Tüvit ceketlerden yırtmaç detaylı elbiselere birçok farklı tasarımı taşıyan oyuncu, bir bağda ve metroda poz verdi.

Oyuncu Kristen Stewart marka elçisi rolüne devam ediyor - 2

Stewart, kampanya için ünlü fotoğrafçı ikili Inez ve Vinoodh'a poz verdi.

Oyuncu Kristen Stewart marka elçisi rolüne devam ediyor - 3

MODA&GÜZELLİK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...