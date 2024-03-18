Paris Hilton paylaştı: Düşük bel kotlar geri dönmeli

2000'li yıllarda altın çağını yaşayan bu trend, kimileri tarafından çok beğenilirken bazı kesimler tarafından da pek tercih edilmemişti.



Özellikle göbeği ortaya çıkaran bu giyim tarzı geçmişte Paris Hilton ve Britney Spears gibi dünyaca ünlü isimlerle bütünleşmişti.



Düşük bel trendi, son olarak Miu Miu'nun Paris Moda Haftası'ndaki Sonbahar/Kış 2024 defilesinde de yer almıştı.