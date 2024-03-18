Paris Hilton paylaştı: Düşük bel kotlar geri dönmeli

Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Paris Hilton, düşük bel kot pantolonlarla çekilmiş eski fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Paris Hilton, paylaşımına "Tartışmalı görüşüm... Düşük bel kotlar geri dönmeli" notunu düştü.
Sosyetik güzelin bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazıları düşük bel trendinin geri dönmesi fikrine sıcak bakarken; bazıları da yüksel beli savundu.
2000'li yıllarda altın çağını yaşayan bu trend, kimileri tarafından çok beğenilirken bazı kesimler tarafından da pek tercih edilmemişti.
Özellikle göbeği ortaya çıkaran bu giyim tarzı geçmişte Paris Hilton ve Britney Spears gibi dünyaca ünlü isimlerle bütünleşmişti.
Düşük bel trendi, son olarak Miu Miu'nun Paris Moda Haftası'ndaki Sonbahar/Kış 2024 defilesinde de yer almıştı.
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