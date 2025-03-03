Penelope Cruz'un Oscar elbisesinin yapımı 250 saat sürdü

97'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri'nde kırmızı halıda boy gösteren İspanyol oyuncu Penelope Cruz'un Oscar elbisesinin yapımının 250 saat sürdüğü ortaya çıktı.

Penelope Cruz'un Oscar elbisesinin yapımı 250 saat sürdü

Beyaz Şeytan, Annem Hakkında Her Şey, Aç Gözünü ve Barselona, Barcelona gibi yapımlarla tanınan ödüllü oyuncu Penelope Cruz, Ödülleri'ne katıldı. Kırmızı halıda beyaz elbisesiyle poz veren 50 yaşındaki oyuncu, gecenin en şık isimleri arasında girdi.

İspanyol oyuncu, kırmızı halıda marka elçisi olduğu Chanel tasarımı bir elbise tercih etti.

Elbisenin yapımının tam olarak 254 saat sürdüğü ortaya çıktı. 1992 İlkbahar/Yazar Haute Coute koleksiyonundan ilhamla tasarlanan elbisede binlerce dolar değerinde elmas bulunuyor.

Penelope Cruz'un Oscar elbisesinin yapımı 250 saat sürdü - 1
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