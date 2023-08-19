Plaj çantasında mutlaka olması gereken ürünler

Plaja gitmeden önce hazırlık yaparken çantanıza neler koyduğunuza mutlaka dikkat etmelisiniz. Plaj çantanızda olması gereken ürünleri sizler için derledik...



YEDEKLEYİN

Denizden çıktığınızda ıslak kalmamak için yanınızda mutlaka kuru bikini veya mayo bulundurun. Deniz kıyısında giymek için pareo veya elbiseyi de plaj çantanıza dahil edin.

HAVLU



Plaj çantasında elbette havlu olacaktır. Havlunuzun çok su tutmayan ve hafif bir materyalden olmasına dikkat edin.



AKSESUARLAR

Güneşten korunmak için gözlük ve çantayı çantanızda mutlaka bulundurun. Ayrıca bandana ile farklı stiller de deneyebilirsiniz. Deniz suyuna dayanıklı takılar da plaj stilinizi korumanıza yardımcı olacaktır.