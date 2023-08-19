Plaj çantasında mutlaka olması gereken ürünler

Plaja gitmeden önce hazırlık yaparken çantanıza neler koyduğunuza mutlaka dikkat etmelisiniz. Plaj çantanızda olması gereken ürünleri sizler için derledik...
YEDEKLEYİN
Denizden çıktığınızda ıslak kalmamak için yanınızda mutlaka kuru bikini veya mayo bulundurun. Deniz kıyısında giymek için pareo veya elbiseyi de plaj çantanıza dahil edin.
HAVLU
Plaj çantasında elbette havlu olacaktır. Havlunuzun çok su tutmayan ve hafif bir materyalden olmasına dikkat edin.
AKSESUARLAR
Güneşten korunmak için gözlük ve çantayı çantanızda mutlaka bulundurun. Ayrıca bandana ile farklı stiller de deneyebilirsiniz. Deniz suyuna dayanıklı takılar da plaj stilinizi korumanıza yardımcı olacaktır.
GÜNEŞ KORUMASI
Plaj çantasının olmazsa olması elbette güneş kremleridir. Yüzünüze güneş kremi seçerken mutlaka cilt tipinizi göz önünde bulundurmalısınız. Güneşten korunurken bir yandan bronzlaşmak istiyorsanız koruma faktörlü yağları tercih edebilirsiniz. Dudaklarınızın güneşten zarar görebileceğini unutmayın ve mutlaka koruyucu dudak balmı kullanın.
SAÇ BAKIMI
Saçlarınızın yapısını ve parlaklığını korumak için denizden çıktıktan sonra mutlaka bakım uygulamak gerekiyor. Nemlendirici özelliğe sahip yağlar veya kremler ile bakım yapabilirsiniz. Saçlarınız boyalı ise özellikle boyalı saçlar için üretilmiş ürünlere yönelin, bu sayede saçlarınızı UV ışınlarının zararlı etkilerinden koruyabilirsiniz. Saçlarınızın karışmaması için yanınızda tarak da bulundurabilirsiniz.
KİTAP, MÜZİK, DERGİ
Deniz kıyısında otururken müzik dinleyebilirsiniz veya dalga seslerinin eşliğinde kitap okuyabilirsiniz.
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