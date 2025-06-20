Prens William ile Oscar ödüllü oyuncu laboratuvarda buluştu
Elizabeth, Babil ve Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerle tanınan Cate Blanchett ile Prens William sürdürülebilir moda için bir araya geldi.
Galler Prensi William ve Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett daha sürdürülebilir bir moda endüstrisi oluşturmaya yardımcı olan bir şirketi ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Royal Ascot At Yarışları'na yalnız katılan 42 yaşındaki Prens ile Blanchett beyaz önlük giydi ve çevre dostu kıyafetlerin nasıl yapıldığını inceledi.
Prens William'ın önemli girişimlerinden biri olan Earthshot Ödülü'nün finalistlerinden olan Colorifix adlı şirkette, kıyafet yapımı esnasında boyalar doğal bir şekilde oluşturuluyor ve zararlı kimyasallar azaltılıyor.
Ödüllü oyuncu Blanchett, Prens William'ın 10 yıllık girişimi olan ödülün liderlik ekibinde yer alıyor.
2026 Earthshot Ödülü, Kasım ayında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde verilecek.
OYUNCULUĞU BIRAKACAK
Öte yandan, Blanchett geçtiğimiz aylarda oyunculuğu bırakma konusunda ciddi olduğunu söylemişti. BBC Radio 4'e konuk olan yıldız, ünlü olmayı hala kabullenemedğini söyledi. "Bunu her söylediğimde ailem gözlerini deviriyor ama ciddiyim. Oyunculuğu bırakma konusunda ciddiyim. Hayatımla ilgili gerçekleştirmek istediğim çok fazla şey var" ifadelerini kullanan oyuncu, son olarak Black Bag (2025) adlı filmde rol aldı.
Oyuncu, Aviator (2005) filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Blue Jasmine (2013) ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.
Oyuncunun yıldızı ise 1998 yapımı Elizabeth filmiyle parladı.
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