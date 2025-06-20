Prens William ile Oscar ödüllü oyuncu laboratuvarda buluştu

Galler Prensi William ve Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett daha sürdürülebilir bir moda endüstrisi oluşturmaya yardımcı olan bir şirketi ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Royal Ascot At Yarışları'na yalnız katılan 42 yaşındaki Prens ile Blanchett beyaz önlük giydi ve çevre dostu kıyafetlerin nasıl yapıldığını inceledi.

Prens William'ın önemli girişimlerinden biri olan Earthshot Ödülü'nün finalistlerinden olan Colorifix adlı şirkette, kıyafet yapımı esnasında boyalar doğal bir şekilde oluşturuluyor ve zararlı kimyasallar azaltılıyor.