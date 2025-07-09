Prenses Kate'in elbisesindeki gizli detaylar
Prenses Kate, katıldığı etkinlikte şıklığıyla adından söz ettirdi.
Galler Prensesi ile Prens William, resmi devlet yemeğinde Kral 3. Charles, Kraliçe Camilla, Fransız lider Emmanuel Macron ve eşi Brigitte ile bir araya geldi.
Windsor Kalesi'nde düzenlenen davetin gözdeki şüphesiz 43 yaşındaki Prenses oldu. Prenses'in kırmızı elbisesi, Givency markasının kreatif direktörü İngiliz tasarımcı Sarah Burton'ın imzasını taşıyor. Burton, Prenses'in gelinliğini tasarlamıştı.
GELİNLİK TASARIMCISIYLA YENİDEN BİR ARADA
Kate Middleton ile Prens William 2011 yılında dünyaevine girdi. O dönemde Alexander McQueen markasının tasarımlarını yapan Burton, Prenses'in unutulmaz gelinliğini tasarlamıştı.
YILLAR SONRA TAÇ TAKTI
Prenses yıllar sonra ilk kez taç taktı. Prenses Diana sıklıkla Kraliçe Mary'nin Lover's Knot Tiara adlı tacı takardı.
Prenses Kate ayrıca 2022'de hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in elmas küpelerini taktı.
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