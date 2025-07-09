Prenses Kate'in elbisesindeki gizli detaylar

Galler Prensesi ile Prens William, resmi devlet yemeğinde Kral 3. Charles, Kraliçe Camilla, Fransız lider Emmanuel Macron ve eşi Brigitte ile bir araya geldi.

Windsor Kalesi'nde düzenlenen davetin gözdeki şüphesiz 43 yaşındaki Prenses oldu. Prenses'in kırmızı elbisesi, Givency markasının kreatif direktörü İngiliz tasarımcı Sarah Burton'ın imzasını taşıyor. Burton, Prenses'in gelinliğini tasarlamıştı.

