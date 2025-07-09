Prenses Kate'in elbisesindeki gizli detaylar

Prenses Kate, katıldığı etkinlikte şıklığıyla adından söz ettirdi.

Prenses Kate'in elbisesindeki gizli detaylar

Galler Prensesi ile , resmi devlet yemeğinde Kral 3. Charles, Kraliçe Camilla, Fransız lider Emmanuel Macron ve eşi Brigitte ile bir araya geldi.

Windsor Kalesi'nde düzenlenen davetin gözdeki şüphesiz 43 yaşındaki Prenses oldu. Prenses'in kırmızı elbisesi, Givency markasının kreatif direktörü İngiliz tasarımcı Sarah Burton'ın imzasını taşıyor. Burton, Prenses'in gelinliğini tasarlamıştı. 

Prenses Kate'in elbisesindeki gizli detaylar - 1

TASARIMCISIYLA YENİDEN BİR ARADA

Kate Middleton ile 2011 yılında dünyaevine girdi. O dönemde Alexander McQueen markasının tasarımlarını yapan Burton, Prenses'in unutulmaz gelinliğini tasarlamıştı.

Prenses Kate'in elbisesindeki gizli detaylar - 2

YILLAR SONRA TAÇ TAKTI

Prenses yıllar sonra ilk kez taç taktı. Prenses Diana sıklıkla Kraliçe Mary'nin Lover's Knot Tiara adlı tacı takardı.

ayrıca 2022'de hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in elmas küpelerini taktı.

Prenses Diana'nın doğum gününe özel plan

Prenses Diana'nın doğum gününe özel plan

Haberi Görüntüle
Tüm gözler Prenses Kate'i aradı

Tüm gözler Prenses Kate'i aradı

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...