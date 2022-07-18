Priyanka Chopra ve Nick Jonas çifti reklam yüzü oldu

Haberler 18.07.2022 - 15:49 | Son Güncelleme : 18.07.2022 - 15:50
Priyanka Chopra ve Nick Jonas çifti, lüks moda ve spor giyim markası Perfect Moment’in reklam yüzü oldu. 40 yaşındaki Hint sinema oyuncusu, şarkıcı ve 2000 yılı Dünya Güzellik Yarışması birincisi Chopra ile 29 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Jonas, ilk kez çift olarak bir moda reklamında yer aldı.
Her ikisi de kayak ve outdoor spor tutkunu olan çiftin yıllardır bu markaya ait kıyafetleri giydikleri biliniyor. İkili, bu defa sevdikleri markaya ait yeni koleksiyonu tanıtmak üzere poz verdi.
Perfect Moment’in kurucu ortağı ve yaratıcı yönetmeni Jane Gottschalk, “Markayı ileri bir seviyeye taşımamıza yardımcı olacak daha eğlenceli, renkli ve iş konusunda bilgili bir çift düşünemiyorum. Sadece yetenekleriyle değil, yaşam tutkuları ve kusursuz zevkleriyle de dünya çapında hayranlık uyandırıyorlar. Perfect Moment'ın değerlerini mükemmel bir şekilde temsil ediyorlar” dedi.