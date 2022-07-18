Priyanka Chopra ve Nick Jonas çifti reklam yüzü oldu

Priyanka Chopra ve Nick Jonas çifti, lüks moda ve spor giyim markası Perfect Moment’in reklam yüzü oldu. 40 yaşındaki Hint sinema oyuncusu, şarkıcı ve 2000 yılı Dünya Güzellik Yarışması birincisi Chopra ile 29 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Jonas, ilk kez çift olarak bir moda reklamında yer aldı.



Her ikisi de kayak ve outdoor spor tutkunu olan çiftin yıllardır bu markaya ait kıyafetleri giydikleri biliniyor. İkili, bu defa sevdikleri markaya ait yeni koleksiyonu tanıtmak üzere poz verdi.