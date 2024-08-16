Rihanna, Dior'un yeni marka yüzü oldu

SavageX Fenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan şarkıcı Rihanna, Fransız moda devi Dior'un yüzü oldu.



Forbes'un kendi servetini yapan ABD'nin en zengin kadınları listesine giren Rihanna, yaklaşık 10 yıl sonra Dior markası için kamera karşısına geçti. Rihanna, 2015 yılında Dior'un marka yüzü olmuş ve Dior'un ilk siyahi kadın yüzü olmuştu.



Markanın "J’Adore" parfümü için Versay Sarayı'nda poz veren yıldız, yaklaşık 20 yıldır parfümün yüzü olan Charlize Theron'un yerine geçti. Theron ise markadan ayrılmış değil, kendisi Dior mücevherlerinin yüzü olacak.

